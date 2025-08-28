River y Unión se enfrentan en Mendoza por los octavos de final: hora, TV y probables formaciones

El Millonario, que viene de semanas complicadas, busca el pase a cuartos ante un rival que quiere dar el golpe.

Facebook Twitter WhatsApp

Unión y River Plate se enfrentan este jueves en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que comenzará a las 21:15 horas, será transmitido por TyC Sports y pondrá en juego un lugar en los cuartos de final, donde ya espera Racing.

El equipo de Marcelo Gallardo llega a este partido en un momento de incertidumbre, luego de una sufrida clasificación en la Copa Libertadores y de resignar puntos en el último minuto frente a Lanús en el torneo local. Con la presión de volver a mostrar su mejor versión, River saldrá a la cancha con un equipo de jerarquía.

Las probables formaciones indican que el Millonario formaría con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Por su parte, el equipo santafesino buscará dar el batacazo y eliminar a uno de los grandes candidatos del torneo. Con la motivación de enfrentar a River en una instancia decisiva, Unión pondrá en cancha a sus mejores hombres para competir de igual a igual.

La probable formación de Unión sería: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.

El partido promete ser un choque de estilos y un desafío para ambos equipos, en una noche donde solo uno continuará en la carrera por la Copa.