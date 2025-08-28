El Gobierno confirmó un bono de $70.000 para jubilados en septiembre

La medida, publicada en el Boletín Oficial, eleva la jubilación mínima a más de $390.000.

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos, que se abonará en septiembre de 2025. La medida fue confirmada a través del decreto 613 publicado en el Boletín Oficial, con el objetivo de reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

El bono está dirigido a quienes perciben la jubilación mínima de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas por vejez, invalidez y para madres de siete hijos o más.

Si bien el monto final está sujeto a la oficialización del aumento, con el bono extraordinario de $70.000, la jubilación mínima ascenderá a $390.277,17 en septiembre. Este valor se compone de la jubilación base de $320.277,17 (tras el aumento del 1,9% fijado por la inflación de julio) más el refuerzo económico.

El decreto establece que el monto del bono será variable para aquellos beneficiarios que superen el haber mínimo, garantizando que nadie perciba menos de $390.277,17 en total. La medida busca mitigar el impacto de la inflación y fortalecer el poder de compra de los jubilados.