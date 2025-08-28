Espert huyendo en moto: El escándalo que opacó la caravana de Milei en Lomas de Zamora

Una caravana de campaña del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora se vio interrumpida bruscamente este viernes luego de que manifestantes arrojaran proyectiles contra el vehículo presidencial. El incidente obligó a la evacuación de Milei, pero la imagen que acaparó la atención pública fue la de su compañero de fórmula, el diputado José Luis Espert, huyendo en motocicleta sin casco en medio del caos.
La comitiva presidencial, que también incluía a la hermana del mandatario, Karina Milei, y a Sebastián Pareja, fue atacada con piedras y botellas por un grupo de manifestantes. El ataque obligó a las autoridades a reubicar al presidente en otro vehículo para sacarlo de la zona de conflicto.
En medio del tumulto, José Luis Espert fue visto abandonando la caravana para subirse a una motocicleta. Las fotografías del diputado huyendo a toda velocidad sin casco se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando una ola de comentarios y críticas. Muchos usuarios se burlaron de la situación, contrastando su huida con el discurso de «cárcel o bala» que el legislador suele esgrimir en público.
El incidente se produce en un contexto de creciente tensión. Según testigos, los manifestantes también increparon a la comitiva presidencial con insultos relacionados con supuestas denuncias de corrupción.
La caravana, que había sido planificada como una demostración de apoyo a La Libertad Avanza (LLA), terminó siendo un episodio caótico que dejó en evidencia la fragilidad de la seguridad en eventos políticos y una imagen memorable de Espert escapando en solitario.
