Internaron de urgencia a María Antonieta de las Nieves, «La Chilindrina»

La actriz fue hospitalizada por una presunta crisis de ansiedad, aunque su hija aseguró que fue por una baja de sodio y que ya está en su casa.

María Antonieta de las Nieves, la icónica actriz que dio vida a «La Chilindrina», generó gran preocupación entre sus seguidores tras ser internada de urgencia. A pesar de que su familia intentó mantener la situación en privado, una amiga cercana de la actriz mexicana reveló a medios locales que la hospitalización se debió a una supuesta crisis de ansiedad.

La fuente anónima detalló que miércoles 20 de agosto la actriz fue ingresada al hospital y que, al parecer, se había puesto agresiva antes de ser estabilizada con medicamentos.

Ante la ola de rumores, Verónica Fernández, hija de la actriz de 78 años, salió a desmentir la gravedad de la situación y a tranquilizar a los fanáticos. «Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien», afirmó Fernández, confirmando que su madre ya fue dada de alta y se encuentra en su hogar, fuera de peligro y en observación.

El incidente subraya el profundo afecto que el público sigue sintiendo por «La Chilindrina», demostrando que, a pesar de los años, el personaje y la actriz que lo encarnó siguen siendo un ícono querido en toda Latinoamérica.