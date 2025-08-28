Ya se pueden comprar productos electrónicos de Tierra del Fuego más baratos

Facebook Twitter WhatsApp

Los consumidores en Argentina tienen ahora una nueva y atractiva opción para adquirir productos electrónicos. A través de un novedoso sistema de venta directa desde Tierra del Fuego, se pueden comprar celulares, televisores y otros dispositivos a precios significativamente más bajos que los del mercado tradicional. Este esquema, que elimina intermediarios, permite ahorros de hasta un 30% para los compradores.

La pionera en lanzar esta modalidad es la empresa Mirgor, con su sitio web https://couriertdf.com. A partir de ahora, los usuarios pueden ingresar al portal y adquirir productos de marcas como Samsung y Qüint sin los sobrecostos que aplican las grandes cadenas de retail. En los próximos días, se espera que otras fabricantes de la isla como Newsan y BGH se sumen a la iniciativa, ampliando la oferta de productos.

El sistema, que opera bajo un régimen de «courier», permite a los fabricantes despachar sus productos directamente a los consumidores de todo el país. Al tratarse de una operación de exportación simplificada, las compras quedan exentas del pago de IVA y otros impuestos internos. Esta condición es la clave para la notable reducción del precio final.

Por ejemplo, un Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB se puede adquirir en la plataforma por USD 1.559, más un costo de envío. En contraste, el mismo modelo en una tienda local puede costar más de $3.300.000, lo que representa un precio mucho más elevado. La compra se realiza en dólares a través de tarjeta de débito y el envío llega al domicilio del comprador en un plazo de 3 a 7 días hábiles.

Este nuevo canal de ventas no solo facilita el acceso a la tecnología de última generación, sino que también busca transparentar la composición del precio final y ofrecer a los argentinos la posibilidad de adquirir productos tecnológicos a valores más competitivos, similares a los de otros países.