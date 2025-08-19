Créditos de hasta $750.000 para beneficiarios de ANSES

Beneficiarios de AUH, SUAF y jubilados que cobran por ANSES tienen opciones para acceder a créditos bancarios, con herramientas que permiten simular montos y cuotas en cuestión de segundos. La posibilidad de obtener hasta $750.000 y pagar una cuota mensual cercana a los $90.000 se convierte en una alternativa concreta para quienes buscan financiación con condiciones claras.
«Los beneficiarios de AUH, SUAF y jubilaciones que cobran por ANSES ahora tienen la posibilidad de acceder a créditos bancarios de manera más rápida y sencilla. Los bancos oficiales ofrecen herramientas online que permiten calcular en segundos si se califica y planificar el préstamo sin necesidad de intermediarios», agregaron fuentes del sector.
Estas nuevas líneas de crédito buscan reducir la brecha financiera, facilitando el acceso a préstamos a quienes suelen quedar fuera del sistema bancario tradicional. Sin necesidad de intermediarios ni trámites presenciales, los solicitantes pueden conocer al instante si califican, cuánto pueden pedir y qué cuota deberán afrontar.
«Con solo ingresar algunos datos, los beneficiarios pueden conocer de forma inmediata los montos disponibles, las cuotas aproximadas y las tasas aplicadas», explicaron desde los bancos oficiales.
La herramienta de simulación representa una innovación clave, ya que brinda transparencia y previsibilidad, dos elementos esenciales en un contexto económico donde muchas personas deben recurrir a financiamiento para afrontar gastos cotidianos o imprevistos.
Simulación: ¿Qué pasa si pido $750.000?
Los bancos oficiales, como Banco Nación y Banco Provincia, cuentan con simuladores online que permiten a los beneficiarios de ANSES calcular rápidamente los créditos disponibles.
La herramienta requiere ingresar datos como sector de pertenencia (AUH, SUAF o jubilación), monto deseado y plazo de devolución, y genera automáticamente la cuota mensual estimada, la tasa de interés y el costo financiero total.»
Según estas simulaciones, un préstamo de $750.000 a 12 meses genera los siguientes resultados estimados:
Cuota inicial estimada: $92.341
Ingreso mínimo requerido: $263.830
Cantidad de cuotas: 12
Tasa Nominal Anual (TNA): 79,00%
Tasa Efectiva Anual (TEA): 114,92%
Esto significa que, con un ingreso compatible y cumpliendo los requisitos, es posible acceder al préstamo pagando una cuota mensual ligeramente superior a los $90.000.
