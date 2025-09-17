Becas Progresar: Montos y Requisitos para Acceder en Septiembre de 2025

El Ministerio de Educación de la Nación anunció que los valores del programa de asistencia económica se mantienen sin cambios, garantizando la continuidad de los estudios en un contexto económico desafiante.

El Ministerio de Educación de la Nación ha ratificado que los montos de las Becas Progresar para septiembre de 2025 se mantendrán en los mismos valores que en los meses anteriores. Esta confirmación brinda certeza a miles de jóvenes que dependen de este ingreso para sostener sus estudios en los niveles secundario, terciario, universitario y de formación profesional. El programa, una pieza clave en la política educativa nacional, busca fortalecer la inclusión y la permanencia de los estudiantes en el sistema.

Detalles de los montos y el esquema de pago

Los beneficiarios del programa recibirán las siguientes sumas durante septiembre:

Progresar Enfermería: $35.000 mensuales.

$35.000 mensuales. Resto de las líneas Progresar: $28.000 mensuales.

Es importante destacar que el 80% del monto se paga de manera mensual, mientras que el 20% restante se liquida al final del ciclo lectivo. Este pago final está condicionado a la presentación de un certificado que acredite la regularidad académica del estudiante.

Requisitos para acceder a la beca

El programa cuenta con diferentes líneas, cada una con requisitos específicos que los postulantes deben cumplir:

Progresar Nivel Superior (Universitarios y terciarios): Dirigido a estudiantes de 17 a 24 años (con excepciones para estudiantes avanzados y para la carrera de Enfermería, que no tiene límite de edad). Los solicitantes deben tener nacionalidad argentina o una residencia legal de al menos 5 años, haber completado el secundario y que los ingresos de su grupo familiar no superen los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Dirigido a estudiantes de 17 a 24 años (con excepciones para estudiantes avanzados y para la carrera de Enfermería, que no tiene límite de edad). Los solicitantes deben tener nacionalidad argentina o una residencia legal de al menos 5 años, haber completado el secundario y que los ingresos de su grupo familiar no superen los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Progresar Trabajo (Formación profesional): Para jóvenes de 18 a 24 años (ampliado a 40 años para personas desocupadas), con una residencia legal mínima de dos años y cuyos ingresos individuales no superen los 3 SMVM.

Para jóvenes de 18 a 24 años (ampliado a 40 años para personas desocupadas), con una residencia legal mínima de dos años y cuyos ingresos individuales no superen los 3 SMVM. Progresar Obligatorio (Escuela secundaria): Enfocado en estudiantes de 16 a 24 años, con nacionalidad argentina o una residencia legal de al menos dos años. Los ingresos familiares deben ser inferiores a 3 SMVM.

Además, se exige el cumplimiento del esquema de vacunación completo y la participación en actividades formativas complementarias que forman parte del programa.

Cómo verificar si eres beneficiario

Para consultar si estás en el cronograma de pagos de septiembre 2025, los estudiantes pueden acceder a la información de manera rápida y segura a través de dos vías oficiales:

Mi ANSES: Ingresando al sitio web www.anses.gob.ar con el CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección «Mis cobros».

Ingresando al sitio web www.anses.gob.ar con el CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección «Mis cobros». Mi Argentina: Utilizando la aplicación o el sitio oficial, en la opción de becas.

Esta asistencia económica se consolida como una herramienta esencial para miles de jóvenes, proporcionando el apoyo necesario para que puedan continuar su formación académica y profesional en el país.