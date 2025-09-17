La Cámara Nacional Electoral lanzó un chatbot en WhatsApp para las elecciones legislativas de 2025

Facebook Twitter WhatsApp

A poco más de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, que por primera vez en su historia utilizarán la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país, la Cámara Nacional Electoral (CNE) presentó una nueva herramienta digital para asistir a los votantes. Se trata de «Vot-A», un chatbot diseñado para funcionar a través de WhatsApp y responder las preguntas más frecuentes sobre el proceso electoral. El objetivo, según la CNE, es «acercar información clara y rápida para que los ciudadanos puedan participar del proceso con tranquilidad y seguridad».

El bot «Vot-A» fue creado para orientar a los electores en un proceso electoral con cambios significativos. Entre los temas que aborda se encuentran: cómo se utiliza la Boleta Única de Papel, la consulta del lugar de votación, la información electoral general, las funciones de las autoridades de mesa, el procedimiento de voto en el exterior, la justificación de la no emisión del voto y los canales para realizar denuncias electorales.

Para acceder al chatbot, los ciudadanos deben agendar en su teléfono el número +54 911 2455-4444 e iniciar una conversación escribiendo la palabra «Hola». El asistente virtual responderá con un menú de opciones para que el usuario pueda seleccionar la categoría de su interés y obtener la información de manera resumida y clara.

El sistema también permite guardar el historial de las conversaciones, lo que facilita la revisión de consultas previas. Al finalizar cada interacción, el bot ofrece la posibilidad de seguir consultando o cerrar la conversación. La implementación de esta tecnología es un paso de la CNE para garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información oficial y confiable de manera accesible y disponible las 24 horas, en un momento clave para la renovación del Congreso de la Nación.