TC en Paraná: entradas a la venta para la fecha clave de la Copa de Oro

El Turismo Carretera disputará la 13ª fecha de su temporada 2025 en el clásico trazado del CVE el 1 y 2 de noviembre.

El rugir de los motores del Turismo Carretera (TC) está listo para volver a emocionar a la provincia de Entre Ríos. La categoría más popular del automovilismo argentino confirmó su regreso al Autódromo de Paraná, sede del Club de Volantes Entrerrianos (CVE), para disputar la 13ª fecha de su calendario 2025.

El evento, programado para el fin de semana del 1 y 2 de noviembre, será crucial: se trata de la antepenúltima competencia del campeonato y la tercera de las cinco fechas que componen la Copa de Oro, el mini torneo que define al campeón anual. Para los pilotos que buscan el título, cada punto será determinante con solo dos carreras restantes después de esta cita.

Precios anticipados y sectores habilitados

La expectativa entre los fanáticos es enorme, y la organización ya habilitó la venta anticipada de entradas a través de la plataforma oficial www.ticketmania.com.ar. Se estableció un esquema de precios promocionales para quienes adquieran sus tickets antes del evento, con un incremento en la puerta del autódromo.

Los espectadores podrán elegir entre dos opciones principales para vivir la adrenalina del TC:

Entrada General: Permite el acceso al circuito y a las tribunas generales. El valor anticipado es de $45.000 , mientras que en puerta será de $55.000 .

Permite el acceso al circuito y a las tribunas generales. El valor , mientras que en . Acceso a Boxes con Tribuna: Una experiencia premium que permite estar cerca de los equipos y la acción. El costo anticipado es de $110.000, y en puerta ascenderá a $130.000.

Además, se definieron los costos para el estacionamiento dentro del predio, quedando los valores en: $30.000 para vehículos livianos, $50.000 para pesados y $20.000 para motos.

Con la Copa de Oro al rojo vivo, el Autódromo de Paraná se convertirá una vez más en el epicentro del automovilismo nacional, prometiendo tribunas colmadas, velocidad y una carrera que podría marcar un antes y un después en la definición del campeonato 2025.

