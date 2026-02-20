La Municipalidad de General Ramírez oficializó el llamado a concurso para cubrir el cargo de médico veterinario

El proceso se reglamentó mediante el Decreto Nº 16/2026 y fijó el cierre de las postulaciones para el mediodía del 26 de febrero.

La Municipalidad de General Ramírez lanzó oficialmente una convocatoria orientada a profesionales del sector veterinario para sumarse a la administración local. El proceso, formalizado a través del Decreto Nº 16/2026, tiene como objetivo principal cubrir una vacante mediante un sistema de selección que garantice la idoneidad técnica de los candidatos. Según lo establecido por las autoridades, el plazo para postularse vencerá de forma impostergable el 26 de febrero a las 12:00, por lo que se insta a los interesados a agilizar la gestión de sus antecedentes para cumplir con los plazos administrativos.

La recepción de legajos se realiza de manera presencial en la oficina de Recursos Humanos, ubicada en la calle Sarmiento 51. Es indispensable que los postulantes presenten la documentación completa requerida por la normativa vigente para asegurar su participación en el concurso. Para facilitar el acceso a la información detallada y los requisitos específicos, el municipio ha puesto a disposición de la comunidad el siguiente enlace oficial: https://drive.google.com/…/19yQqV…/view…

Desde el área administrativa recordaron que se encuentra habilitada la línea telefónica (343) 5341 798 para resolver cualquier inquietud técnica o procedimental antes del cierre de la inscripción. Esta búsqueda representa una oportunidad clave para la inserción profesional en el ámbito público local, enfocada en fortalecer las políticas de salud animal y control sanitario de la ciudad bajo estándares de transparencia institucional.(Informe Litoral)

