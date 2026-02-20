Retomaron la búsqueda de Chiara tras hallar el cuerpo de su madre en el arroyo Colorado

Facebook Twitter WhatsApp

Luego del trágico hallazgo del cuerpo de Patricia Mena en las últimas horas del jueves, las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia retomaron la búsqueda de Chiara, la niña de 10 años que permanece desaparecida tras el derrumbe de su vivienda en Paraná. El procedimiento se concentró con renovada fuerza en el sector del arroyo Colorado, el mismo punto geográfico donde fue encontrada la madre de la menor. El despliegue contó con la participación coordinada de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios, Zapadores y guardavidas, quienes trabajaron bajo la presión de un terreno sumamente inestable y un cauce de agua todavía afectado por las intensas lluvias.

Las condiciones del escenario tras el temporal dificultaron significativamente las tareas de rescate, debido a que el incremento del caudal del arroyo y la acumulación de residuos en las curvas del curso de agua redujeron la visibilidad de los buzos y brigadistas. Ante esta situación, el jefe de la Policía provincial, Claudio González, confirmó que el operativo no se detuvo, sino que se reformuló para adaptarse a las condiciones nocturnas mediante el uso de drones térmicos y rastrillajes por el cauce. La prioridad absoluta de las autoridades fue no interrumpir las maniobras en el área crítica para aprovechar cada minuto en la localización de la niña.

Desde el ámbito municipal, diversas áreas de Servicios Públicos se sumaron a las tareas logísticas, aportando grupos electrógenos para garantizar la iluminación necesaria durante los operativos de la madrugada. El secretario Julián Hirschfeld destacó el trabajo en equipo entre la provincia y la ciudad en medio de una situación de extrema sensibilidad social. A pesar de los obstáculos presentados por la naturaleza del terreno y la fuerza de la correntada, el objetivo de los equipos de rescate se mantuvo firme en agotar todos los recursos disponibles en el radio de búsqueda donde ocurrió la tragedia inicial.