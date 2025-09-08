Paraná: el municipio avanza con el programa de salud bucal en los jardines de infantes

Los equipos de la Secretaría de Salud ya visitaron 18 instituciones educativas para promover hábitos saludables en la primera infancia.

Facebook Twitter WhatsApp

Profesionales de la Secretaría de Salud del municipio continúan implementando un programa de promoción de hábitos saludables en los jardines de infantes de la ciudad. El objetivo es concientizar sobre el cuidado desde la primera infancia, con un enfoque en la salud bucal.

La secretaria de Salud, Claudia Enrique, explicó que la iniciativa busca «promover prácticas de cuidados a partir de talleres de promoción de hábitos saludables como el cepillado dental y la disminución de la ingesta de hidratos de carbono”.

Hasta el momento, el programa ha relevado 18 de los 32 espacios de cuidado de la primera infancia que existen en el municipio. Según el director general de Salud Municipal, Santiago Scetta, casi medio millar de niños y niñas, con edades que van desde los 45 días a los tres años, ya participaron de las actividades.

Entre los jardines ya relevados se encuentran Evita, Nietitos, Pancitas Verdes, Trencito, Costerito, Lomitas, Estrellitas, Isleritos San Martín, Boyerito, Semillitas de Ilusión, Gurisitos, El Principito, Arroyito, Puente de Colores, Oro de Sol, La Princesita, Pingüinitos y Rayito de Luz. El plan es que los equipos municipales visiten la totalidad de las 32 instituciones.(Informe Litoral)