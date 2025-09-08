Hoy se celebra el Día del Agricultor en Argentina

El 8 de septiembre se conmemora la fundación de la primera colonia agrícola del país, destacando el trabajo y la contribución del sector al desarrollo nacional.

Este lunes 8 de septiembre, el sector agropecuario argentino celebra el Día del Agricultor y del Productor Agropecuario. La fecha conmemora un hecho histórico: la fundación de la primera colonia agrícola en el país, ocurrida en 1856 en la localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe.

El decreto oficial que estableció esta efeméride en 1944 la consideró «una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra agricultura». El día busca honrar la labor de los hombres y mujeres que, con su esfuerzo y dedicación, trabajan la tierra para producir los alimentos que sustentan al país.

La conmemoración resalta la importancia de la producción agropecuaria en la economía y en la construcción de la identidad nacional, reconociendo el compromiso del sector con la producción de alimentos y el desarrollo del país.