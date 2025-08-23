Flavia Pamberger sobre cobros indebidos en el cementerio: “Hubo sanciones y seguimos la investigación”

La intendenta de General Ramírez valoró la “valentía” de los denunciantes y aseguró que desde el Ejecutivo marcaron “una línea clara” con los responsables del cobro irregular para un sepelio. Cómo sigue el tema y qué son los “servicios especiales”.

La intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger brindó su punto de vista y dio cuenta de las actuaciones realizadas como máxima autoridad política de la ciudad ante la denuncia por el supuesto cobro indebido para un sepelio en el Cementerio Municipal.

En primer lugar, la mandataria destacó “la valentía” de la familia que realizó la denuncia y aseguró que a partir de ese momento comenzaron con las averiguaciones y trabajo de investigación interno para ver las partes involucradas y sus responsabilidades en el hecho. “Charlamos con todos los actores involucrados y se tomaron las sanciones correspondientes tanto al empleado como al encargado del cementerio porque debíamos marcar una línea clara”, aseguró.

Si bien informó que fue la única denuncia formal que recibieron, una vez que salió a la luz el tema, reconoció que hubo relatos similares de familias que debieron hacer un “pago indebido” mientras atravesaban el difícil momento de la perdida de un familiar en los años 2011, 2018, 2023. “Seguimos avanzando para tomar las medidas necesarias ante un hecho ilegal”, aseguró al canal de cable local Canal 6 RCV.

Servicios especiales

Por otro lado, Pamberger aclaró que dentro del cementerio hay trabajos que se suelen denominar “servicios especiales” los cuales están tarifados dentro de la Ordenanza Tributaria Municipal y que cuando se requiere uno de estos servicios como por ejemplo “una reducción de una persona fallecida ya hace mucho tiempo, lo correcto es que vengan a la caja municipal y abonen y a partir de ahí un empleado municipal lleva a cabo la tarea y se le reconoce en su recibo de sueldo”.

Todo cobro requiere de un recibo oficial

Respecto al costo para el uso del cementerio, hay distintos valores que ya están tarifados. Ya no existe el derecho de propiedad, ahora se otorga un permiso por diferentes periodos de tiempo que depende del tipo de contratación que hace la familia. “Todo se hace exclusivamente en las cajas habilitadas en la Municipalidad o en la Terminal de Ómnibus. Los empleados municipales no tienen ningún permiso para cobrar nada sin un recibo oficial. Nadie puede percibir un cobro extra”, subvrayó.

Por último, en referencia al exfuncionario que fue involucrado en el hecho, Flavia Pamberger comentó: “Entendemos la situación de ‘Tito’ (Roberto Riffel) pero nunca estuvo en juego su nombre, honor y buen accionar. Sabemos el tipo de persona que es. De nuestra parte solo quiero dejar en claro que tomamos las sanciones y medidas de caso y sigue la investigación en curso para ver los hechos que pasaron años antes. Para todo necesitamos pruebas concretas, no podemos tomar medidas porque sí”, concluyó. (Informe Litoral)

La nota completa con Flavia Pamberger: