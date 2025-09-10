Finalmente Entre Ríos participará de los Juegos Nacionales Evita

Lo confirmó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello. Es tras el rechazo que generó la negativa de participar por falta de recursos. El funcionario aseguró que lograron que Nación disponga parte de los fondos.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, confirmó este martes la participación de la delegación entrerriana en las Finales de los Juegos Deportivos Nacionales Evita. «Los atletas entrerrianos van a decir presente en los Juegos Evita y no tengo ninguna duda de que nos van a dejar muy bien parados», anunció.

En una publicación realizada en sus redes sociales, precisó que los Juegos Evita «desde sus inicios como un programa nacional y con el correr del tiempo los sucesivos gobiernos nacionales lo fueron desfinanciando«.

En ese marco, para poner las cosas sobre la mesa, «la inversión que necesitamos para participar de los Juegos Evita es la misma que se necesita para organizar los Juegos Entrerrianos. En los Juegos Evita participan 300 deportistas, mientras que en los Juegos Entrerrianos participan más de 23.000». Comparó que «los juegos Evita duran tan solo cinco días y los Juegos Entrerrianos duran cuatro meses o más».

A pesar de las dificultades presupuestarias, «nadie discute que no sean importantes, pero con bolsillo de payaso resuelve cualquiera, lo dificil es administrar los fondos publicos con responsabilidad, gestionar y ocuparse cada uno de lo que le corresponde y eso hicimos».

En ese sentido, Colello aconfirmó que «consguimos que parte del financiamiento lo ponga el Gobierno nacional, el resto lo vamos afrontar desde la provinica».

Por último, subrayó que «los atletas entrerrianos van a decir presente en los Juegos Evita y no tengo ninguna duda de que nos van a dejar muy bien parados».