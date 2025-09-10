La Albiceleste no jugó bien el primer tiempo y el local impuso su jerarquía con varias llegadas que el Dibu Martínez pudo ahogar. A los 30′ se fue expulsado Nicolás Otamendi tras a Enner Valencia, quien se encaminaba a quedar frente a frente con el Dibu. Debido al contexto de la infracción, Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja.
La Selección Argentina perdió con Ecuador por un polémico penal
El equipo de Lionel Scaloni cerró esta competencia como el único puntero y con la expectativa puesta en el mundial que se jugará el año que viene.
