Falleció el exarzobispo de Paraná Estanislao Karlic

Confirmaron la muerte del Cardenal Estanislao Karlic. Fue arzobispo de Paraná de 1986 a 2023. Tenía 99 años y dejó de existir este viernes.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Arzobispado de Paraná confirmó que murió el exarzobispo de la ciudad, el Cardenal Estanislao Karlic. Su fallecimiento se produjo este viernes. Tenía 99 años.

«Junto a nuestro arzobispo Monseñor Raúl Martín y nuestro arzobispo emérito Juan Alberto Puiggari, como Iglesia en Paraná encomendamos su alma a nuestra Madre del Rosario», escribieron en el comunicado.

Biografía

Karlic nació en Oliva, Córdoba, el 7 de febrero de 1926. Fue un teólogo, eclesiástico y profesor católico argentino, de ascendencia croata. El 1 de abril de 1986 fue nombrado como arzobispo de Paraná, responsabilidad que ocupó hasta el 29 de abril de 2023.

Antes había sido Obispo auxiliar en Córdoba, administrador apostólico sede plena de Paraná y arzobispo coadjutor de Paraná. Para el último cargo lo nombró Juan Pablo II y estuvo allí hasta el fallecimiento de Adolfo Tortolo, su predecesor como arzobispo de Paraná.

Luego de su paso por el Arzobispado de Paraná, fue Cardenal presbítero de la Beata Virgen María de los Dolores en Plaza Buenos Aires, cargo que ocupó desde el 24 de noviembre de 2007 hasta el día de su fallecimiento.

Durante un periodo entre el 29 de septiembre y el 7 de diciembre de 2024 fue el cardenal vivo más longevo. Fue a partir del fallecimiento del cardenal Alexandre do Nascimento y antes del nombramiento del Cardenal Angelo Acerbi. En ese período tenía 98 años.

El 11 de octubre de 2013, la Universidad Católica de Santa Fe le otorgó el grado académico de doctor honoris causa.

