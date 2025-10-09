Coopar participó de la Expo Empleo Costa del Paraná 2025

En el espacio se brindó información sobre las oportunidades de inserción laboral, los perfiles profesionales requeridos por la cooperativa y las distintas áreas en las que se puede desarrollar una carrera dentro de la entidad.

Facebook Twitter WhatsApp

La Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada (COOPAR) participó activamente en la Expo Empleo Costa del Paraná 2025, una iniciativa organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), el Ministerio de Gobierno y Trabajo de la provincia y diversas universidades, en el marco de la CONERTECH.

El stand institucional de COOPAR fue encabezado por Nicolás Cardoso, líder de Recursos Humanos, quien mantuvo un valioso intercambio con los jóvenes asistentes. En el espacio se brindó información sobre las oportunidades de inserción laboral, los perfiles profesionales requeridos por la cooperativa y las distintas áreas en las que se puede desarrollar una carrera dentro de la entidad.

Durante la jornada también se realizaron entrevistas, cobertura periodística y producción de contenido para redes sociales, generando presencia en las plataformas digitales y en las páginas oficiales del evento.

El encuentro se llevó a cabo el jueves 2 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con la participación de más de 25 empresas de distintos rubros. Los asistentes pudieron recorrer los stands, participar de charlas y paneles temáticos, y postularse a búsquedas laborales activas.

La Expo promovió un espacio de encuentro entre empresas, universidades, estudiantes, profesionales y público en general, fomentando la vinculación tecnológica, las oportunidades de empleo y las pasantías. Asimismo, se difundió la oferta académica existente y se debatieron las necesidades actuales de la industria local.

En el stand de COOPAR, además, se dispuso un código QR para que los interesados pudieran registrar su currículum de manera rápida y sencilla, facilitando el contacto y la postulación directa a futuras oportunidades laborales.



Del archivo: Argentina suspendió retenciones a exportaciones de aluminio y acero para Impulsar Inserción Internacional