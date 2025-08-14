Sigue el tiempo estable pero se siente más el frío este jueves

Tal como estaba previsto, bajaron las temperaturas y las máximas promediarán solamente los 15 grados. El cielo estará algo nublado pero prevalecerá el sol.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este jueves se mantendrán las buenas condiciones del tiempo Entre Ríos pero las temperaturas mínimas seguirán descendiendo los próximos días y, en ese marco, se espera un jueves muy frío.

Meteorólogos indican que este jueves y viernes serán los días más fríos de la semana. Las temperaturas mínimas llegarán hasta 1 grado y se anuncian heladas. A partir del fin de semana repuntarán las temperaturas.

Cómo está el tiempo en Entre Ríos este jueves

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima fue de 5 grados y la máxima alcanzará los 16 grados. Se informan cielo parcialmente nublado por la mañana y despejado por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguardaba una mínima de 5 grados y una máxima de 15 grados. Allí también se anuncia cielo con algunas nubes de mañana y despejado durante el resto de jornada.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas se esperaba una mínima de 2 grados y una máxima de 14 grados. Se prevé cielo algo nublado de mañana y mejorando por la tarde.