Canasta Básica: una familia necesitó $ 1.149.353 en julio para no ser pobre

La cifra subió un 1,9% con respecto a junio, según el INDEC. Cuánto dinero se precisó para no ser indigente.

Una familia tipo de cuatro miembros necesitó $ 1.149.353 para no ser pobre en julio de 2025, indicó este miércoles el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). A su vez, se conoció que una familia conformada también por cuatro integrantes precisó $ 515.405 para no ser indigente.

El informe se conoció al mismo tiempo que el dato de inflación de julio de 2025, que fue de 1,9%. Así, la Canasta Básica Total (CBT, que se usa para medir la pobreza), que toma el precio y la variación en alimentos, indumentaria, salud, transporte y educación, subió 1,9% con respecto a junio, por lo que lleva una variación acumulada del 12,2% en 2025 y alcanza una variación interanual del 27,6%. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA, estima la indigencia), que se limita a relevar bienes de primera necesidad, subió 1,9% en comparación con el mes anterior, en lo que va del año acumula 14,7% y la interanual llega a 27%.

En junio, el índice había marcado que para no ser pobre una familia tipo necesitaba $1.128.398, y para no caer en la indigencia el número era de $ 506.008. Los saltos de mayo a junio habían sido de 1,6% y 1,1%, respectivamente.

Con esos datos, todo indica que tanto la pobreza como la indigencia seguirán cayendo después del 38% registrado por el INDEC en el segundo semestre del 2024. Según estimaciones privadas, hoy la pobreza caería el 31,6%, el nivel más bajo desde 2018. Cuánto necesitaron familias de 3 y 5 integrantes para no ser pobres

El 1,9% de aumento mensual marca una suba por segundo mes consecutivo, aunque muy lejos de las cifras de marzo, que marcaron 5,% para la CBA (que mide la indigencia) y un 4% para la CBT (usada para estimar la pobreza).

Ambas canastas se calculan para un adulto equivalente, una unidad a partir de la cual se estiman las necesidades de los miembros de la familia, diferenciados por sexo y edad. En el caso de la CBA, $ 166.798 fue el monto para ese adulto, mientras que la línea de pobreza en ese caso fue $ 371.959.

De esta manera, una familia de tres integrantes precisó $ 410.322 para no ser indigente y $ 915.019 para no ser pobre. Además, un hogar de cinco miembros necesitó $ 542.093 para no ser indigente, mientras que la misma familia precisó $ 1.208.866 para estar por encima de la línea de la pobreza.