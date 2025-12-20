La ramirense Desirée Morkel se recibió de técnica mecánica electricista

Tras egresar como la única mujer de su promoción en la Escuela Técnica Nº114, la joven destacó la importancia de la educación técnica para la independencia persona.

Facebook Twitter WhatsApp

Tras siete años de formación intensiva, Desirée Morkel, oriunda de General Ramírez, alcanzó el título de Técnica Mecánica Electricista en la Escuela de Educación Técnica Nº114 ‘Justo José de Urquiza’. La joven completó este trayecto como la única mujer en recibir el diploma de su promoción, un logro que resalta su perseverancia en un ámbito históricamente asociado a los hombres.

Para Desirée, elegir la escuela técnica en su ciudad natal fue una decisión basada en la búsqueda de autonomía. Explicó que esta modalidad brinda una visión realista de la vida y otorga herramientas prácticas para resolver problemas cotidianos, aportando una madurez fundamental para el futuro. Además, destacó la rápida salida laboral que ofrece la institución gracias a sus vínculos con el parque industrial local, facilitando que muchos estudiantes consigan empleo o combinen el trabajo con el estudio.

Durante su trayectoria, la joven ramirense también demostró que es posible combinar la exigencia técnica con otras pasiones. Mientras cursaba la secundaria, se formó como árbitro de vóley y planillera —tareas que llegó a ejercer— y realizó cursos adicionales de programación y ventas. Para ella, la educación técnica no requiere de capacidades sobrehumanas, sino de dedicación, ya que los valores y conocimientos adquiridos preparan a cualquier persona para el día a día.

Con el respaldo de su familia, Desirée ya proyecta su próxima etapa académica. En enero se mudará a la ciudad de Santa Fe para cursar la carrera de Diseño Industrial. Esta nueva meta profesional la encara con la seguridad de contar con la base técnica obtenida en General Ramírez, la cual considera un pilar fundamental para su carrera y su crecimiento personal.(Informe Litoral)