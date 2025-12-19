Se realizará la Feria Navideña en Aranguren

El evento se desarrollará el próximo martes 23 de diciembre en la Avenida 22 de Julio, ofreciendo productos regionales a precios accesibles y el tradicional paseo de emprendedores locales.

El próximo martes 23 de diciembre, a partir de las 20:00 horas, se llevará a cabo la gran Feria Navideña en la zona del Reloj sobre la Avenida 22 de Julio.

La iniciativa, impulsada por el municipio, tiene como objetivo central el alivio económico para las familias de la zona a través de la venta de alimentos subsidiados. Según se informó, los asistentes podrán adquirir carne, cordero, frutas, productos de campo y artículos de panificación tradicionales como pan dulce y budines a precios promocionales.

Además del mercado de alimentos, el evento contará con un Paseo de Emprendedores Locales, brindando una vitrina para el trabajo artesanal de la comunidad.

La jornada no será únicamente comercial, sino que se plantea como una verdadera fiesta popular. La cartelera musical estará encabezada por las agrupaciones Origen Litoral y Te Re Suena.

Para los más pequeños, se confirmó la visita de Papá Noel, quien recorrerá el predio repartiendo golosinas. Asimismo, se realizará el sorteo de una canasta navideña entre los presentes. La entrada es libre y gratuita, invitando a todos los vecinos a compartir el cierre del calendario previo a las fiestas.(Informe Litoral)