Tierra, vivienda y calles: los pilares de la gestión de General Ramírez para el próximo año

La intendenta Flavia Pamberger y el viceintendente Carlos Troncoso presentaron el balance de sus dos años de gestión y anunciaron un plan de loteo social para la comunidad.

En una serie de entrevistas brindadas a medios locales y regionales, la Presidenta Municipal de General Ramírez, Flavia Pamberger, junto al Vicepresidente, Carlos “Tito” Troncoso, detallaron los objetivos estratégicos para el próximo año de gestión. Las autoridades coincidieron en que el acceso a la propiedad, el mantenimiento de la infraestructura vial y la mejora constante de los servicios públicos serán las prioridades absolutas, en un marco de planificación que busca trascender la coyuntura económica actual.

El anuncio más destacado en materia habitacional refiere a un proyecto elevado al Honorable Concejo Deliberante para la venta de lotes municipales a un valor equivalente al 50% del precio de mercado. Esta herramienta busca facilitar que las familias ramirenses puedan acceder a la tierra en un loteo de 65 terrenos ubicados en la zona de calles Rivadavia y Moreno. De forma complementaria, el Ejecutivo trabaja en el diseño de un programa municipal de construcción de viviendas con perspectiva sostenible, sujeto a las condiciones financieras venideras.

En lo que respecta a la infraestructura urbana, el gobierno municipal ratificó la continuidad del plan de mantenimiento y mejoramiento de calles, sumando obras de recambio de cañerías y la extensión del sistema de iluminación LED en diversos sectores. Estas intervenciones se realizan bajo un criterio de optimización de recursos, priorizando aquellas zonas que presentan necesidades más urgentes para mejorar la transitabilidad y la seguridad de los vecinos.

Desde el plano económico, la gestión destacó que los recursos municipales propios crecieron significativamente en los últimos 24 meses, pasando de representar el 36% al 43% del total de los ingresos. Este ordenamiento administrativo permitió equiparar los fondos locales con los provenientes de la coparticipación, otorgando al Municipio una mayor autonomía para ejecutar políticas públicas sin depender exclusivamente de recursos externos.(Informe Litoral)

