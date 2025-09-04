La histórica Escuela Nº 1 de Diamante será refaccionada de forma integral

El Gobierno de Entre Ríos impulsa un proyecto de restauración para preservar el valor patrimonial del edificio y garantizar un entorno seguro para toda la comunidad educativa.

El Gobierno de la provincia de Entre Ríos ha puesto en marcha un proyecto de refacción integral para la Escuela Nº 1 José Hernández de Diamante, un edificio emblemático que comparte su estructura con otras tres instituciones educativas. El plan busca solucionar de forma definitiva los problemas de infraestructura que han afectado al inmueble durante años, combinando la preservación de su valor histórico con la modernización de sus instalaciones.

Los trabajos de emergencia comenzaron a principios de 2024 para resolver cuestiones urgentes, como la refuncionalización del sector eléctrico y la impermeabilización de la losa, que presentaba filtraciones y humedad. Estas obras iniciales fueron el punto de partida para definir un plan de recuperación más ambicioso.

Un compromiso con la seguridad y el patrimonio

El ministro de Planeamiento, Servicios e Infraestructura, Darío Schneider, destacó la importancia de este proyecto, señalando que el edificio «estuvo muchos años sin el mantenimiento y acompañamiento del Estado». Si bien las cuadrillas del ministerio ya están trabajando en el lugar para atender las urgencias, como el retiro de cielorrasos dañados para garantizar la seguridad de estudiantes y docentes, el objetivo es avanzar hacia una refacción completa.

El plan integral prevé una amplia gama de trabajos, que incluyen la reparación y recambio de cubiertas, la restauración de aberturas y fachadas, la puesta en valor de molduras y la reparación de pisos. Además, se modernizarán las instalaciones eléctricas, sanitarias y pluviales, adaptando el edificio a las necesidades actuales sin perder su esencia arquitectónica. El compromiso del gobierno provincial es «dar respuestas concretas y garantizar mejores condiciones edilicias en todo el territorio provincial».