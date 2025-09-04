Estudiantes de una escuela técnica de Libertador San Martín crean una aplicación para conectar oficios y servicios

Facebook Twitter WhatsApp

Alumnos de tercer año de la Escuela de Educación Técnica Nº 5 de Libertador San Martín han presentado con éxito su proyecto Regional App, una innovadora aplicación móvil diseñada para facilitar la conexión entre personas que ofrecen servicios de oficios y quienes necesitan contratarlos. La iniciativa, que nació en el aula, ha sido celebrada por las autoridades educativas como una muestra de innovación y compromiso con la comunidad.

La presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, visitó la escuela y destacó la relevancia del proyecto. «Estamos felices de recorrer la escuela y conocer de cerca este proyecto innovador. Se trata de estudiantes de ciclo básico que el próximo año comenzarán la especialización en programación. Ellos idearon la app con el propósito de que cualquier persona que tenga un oficio pueda ofrecer sus servicios y así responder a una necesidad concreta de la comunidad», afirmó.

El proyecto de Regional App se gestó en los talleres de computación de la escuela. Los estudiantes comenzaron con una fase de investigación y diseño en grupo, para luego desarrollar un prototipo de manera colaborativa, con tareas rotativas que permitieron la participación de todos. Según el profesor Milton Ríos, los alumnos están muy entusiasmados por haber logrado generar y producir ideas propias. «Ser técnicos y estudiantes de educación técnica es sobre todo ayudar a proponer soluciones para la comunidad y para el mundo en el que estamos actualmente», señaló Ríos, alentando a sus estudiantes.

Los propios alumnos manifestaron su entusiasmo. Agustina Frickel, una de las estudiantes, comentó: «El proyecto lo empezamos en las clases mixtas y la aplicación la hicimos entre todos. Lo que más me gustó fue trabajar con mis compañeros». Por su parte, Máximo Pérez resaltó el trabajo en equipo y la capacidad de aplicar los conocimientos previos. «Esperamos que nuestro proyecto se expanda a otras regiones y poder mejorar la app cuando pasemos al siguiente ciclo. Tenemos muchos planes a futuro», aseguró.(UNO)