Tenso cruce entre Charlotte Caniggia y Camilota en un programa de streaming

La exconcursante de Cuestión de Peso le hizo un comentario sin filtro a Charlotte, lo que provocó una fuerte reacción al aire.

La reciente visita de Camila «Camilota» Deniz, la hermana de Thiago Medina, al programa de streaming Qué tupé, conducido por Charlotte Caniggia y Enzo Aguilar, no pasó desapercibida. Un comentario de Deniz sobre la edad de la anfitriona generó un momento de alta tensión que se hizo viral en las redes sociales.

La situación se desencadenó cuando Camila le preguntó a Charlotte su edad. Al escuchar que tenía 32 años, Deniz exclamó sin rodeos: «¡¿32 años tenés?! Wow, ¡estás hecha mierda!». La respuesta de Caniggia fue inmediata y contundente: «¡Ay, qué atrevida! Tremenda la Camilota, pensé que era copada… ahora te odio», expresó Charlotte, visiblemente molesta.

Aunque Camila intentó suavizar el ambiente con un abrazo, Charlotte le dejó en claro que su comentario no había sido de su agrado. «No me gustó mucho, porque nosotros no opinamos de la gente y fue como…», explicó la hija de Mariana Nannis. A pesar de que Camila se disculpó, Charlotte cerró el tema con resignación: «No pasa nada, ya estoy acostumbrada».

En otro segmento del programa, Charlotte Caniggia se refirió a la histórica enemistad entre su madre, Mariana Nannis, y la panelista Yanina Latorre. La influencer afirmó que la rivalidad se remonta a 1994, en el contexto del casamiento de Yanina con Diego Latorre.

Según Charlotte, la disputa se originó por una nota de revista en la que a Yanina le habrían prometido la portada, pero en su lugar fue Nannis quien ocupó la tapa, mientras que a Latorre la relegaron a un pequeño recuadro. «Mi mamá era la reina de las botineras y siempre hubo pica», aseguró Charlotte, comparando a su madre con la figura de Wanda Nara en la actualidad, y sugirió que era «la envidia de todas».