El Quini 6 del miércoles 3 de septiembre dejó un millonario pozo vacante

Los sorteos Tradicional, La Segunda y La Revancha no tuvieron ganadores, mientras que seis apostadores se repartieron el pozo del Siempre Sale.

Facebook Twitter WhatsApp

El sorteo número 3.301 del Quini 6, realizado este miércoles 3 de septiembre, finalizó con la mayor parte de sus pozos vacantes, acumulando cifras millonarias para el próximo sorteo. Los sorteos Tradicional, La Segunda y La Revancha no registraron afortunados con seis aciertos.

En el sorteo Tradicional, los números ganadores fueron 20 – 24 – 29 – 33 – 39 – 43. El pozo, que superaba los $693 millones, quedó sin dueños.

Por su parte, en la modalidad La Segunda del Quini 6, los números sorteados fueron 06 – 16 – 25 – 39 – 42 – 44. El premio, de más de $2.594 millones, también quedó vacante.

La Revancha tampoco tuvo ganadores, ya que los números 00 – 01 – 30 – 35 – 39 – 42 no fueron acertados por ningún apostador, dejando un pozo de más de $500 millones.

La única modalidad que tuvo ganadores fue el Siempre Sale, con los números 13 – 29 – 35 – 36 – 37 – 43. En este caso, seis apostadores acertaron cinco números y se repartieron el pozo, llevándose cada uno más de $42 millones.