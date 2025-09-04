La Estación de la Cultura de Paraná reabre sus puertas con un festival de dos días

El renovado espacio cultural, ubicado en la antigua estación de tren, ofrecerá talleres, música, teatro y actividades para toda la familia en el marco del aniversario del fallecimiento de Juan L. Ortiz.

La ciudad de Paraná se prepara para la esperada reinauguración de la Estación de la Cultura, un proyecto que combinó la preservación del patrimonio industrial con la creación de un espacio de encuentro y expresión artística. La obra, finalizada con fondos propios del municipio, será celebrada con dos jornadas de actividades este viernes 5 y sábado 6 de septiembre.

Según la intendenta Rosario Romero, el proyecto no solo rescata la arquitectura histórica de la ciudad, sino que también ofrece «un lugar de encuentro, creatividad y expresión para todos los paranaenses». La remodelación incluyó la restauración completa del edificio, la reorganización de sus espacios internos y la adaptación para personas con movilidad reducida, transformándolo en un centro cultural de alta calidad.

La programación, enmarcada en el aniversario del fallecimiento del poeta Juan L. Ortiz, es variada y pensada para toda la familia.

Agenda de la reinauguración

Viernes 5 de septiembre

10:00 – Talleres creativos para adolescentes (Escuelas Quirós y Siglo XXI).

16:00 – Taller de escritura musical, Chango Pirola.

18:00 – Obra teatral Estación Curupí, Grupo Saltimbanquis.

19:00 – Concierto de Negro Aguirre.

20:00 – Juaneleana, espectáculo musical de Chango Pirola.

21:30 – Coro Varietales.

Durante toda la jornada: instalación poética y proyecciones en Sala Ferrocarril; feria, foodtrucks y performances en exteriores.

Sábado 6 de septiembre

16:00 – Ballet folklórico Angirú (Anfiteatro).

17:00 – Espectáculo infantil Montoto y Magoya. Te juego un cuento.

18:00 – Acto central: lecturas de escritores locales en homenaje a Juan L, descubrimiento de placas, reconocimiento a familiares, plantación de un sauce y entrega de plantines.

19:00 – Coro Taller de Murga estilo uruguayo (dir. Jorge “Coca” Vidal), Coro de la Ciudad y Taller de Canto Comunitario.

20:00 – Espectáculo musical con Los Riedel, Ballet Quimera, Noe Telagorri y Yunta Mambo.(Informe Litoral)