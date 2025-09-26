Estudiantes quedó fuera: Flamengo completa las semifinales de la Copa Libertadores

El "Fla", con Rossi como héroe en penales, enfrentará a Racing. Palmeiras y LDU disputarán la otra llave en el camino a la final de Lima.

Facebook Twitter WhatsApp

La Copa Libertadores tiene a sus cuatro contendientes definitivos. La ronda de cuartos de final concluyó con la dramática eliminación de Estudiantes de La Plata, que cayó ante Flamengo en la tanda de penales en el Estadio UNO. La actuación decisiva del arquero brasileño, Agustín Rossi, fue fundamental para que el «Fla» sellara su pase a la siguiente ronda.

El triunfo de Flamengo estableció uno de los cruces de semifinales: el equipo carioca se medirá ante Racing Club, que viene de dejar en el camino a Vélez Sarsfield.

Palmeiras y LDU: la otra llave

Del otro lado del cuadro, el favoritismo se dividió. Palmeiras confirmó su poderío al superar con un global de 5-2 a River Plate, reafirmando su candidatura al título.

El equipo brasileño tendrá como rival a Liga de Quito (LDU), que protagonizó una de las sorpresas al eliminar a Sao Paulo.

Las semifinales se jugarán en partidos de ida y vuelta durante las semanas del 21 y 28 de octubre. Estudiantes, que se despidió con más de 3.5 millones de dólares acumulados en premios, deberá ahora concentrarse en el torneo local para asegurar su presencia en copas internacionales en 2026.

Cruces de Semifinales:

Flamengo vs. Racing Club

Palmeiras vs. Liga de Quito

(Infobae)