Entregarán semillas de temporada primavera–verano en el Parque Gazzano

La Municipalidad de Paraná llevará adelante una nueva entrega gratuita de kits de semillas de estación este sábado 4 de octubre, de 9 a 12. El objetivo es impulsar la producción de alimentos en los hogares y acompañar a las familias en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria.

La jornada será este sábado 4 de octubre, de 9 a 12, en el Nodo de Economía Social del Parque Gazzano (Avenida Zanni). Cada persona podrá retirar un kit familiar hasta agotar el stock disponible. Los kits están compuestos por especies de la temporada primavera–verano como remolacha, tomate perita, zapallo, zanahoria, lechuga, cebolla, albahaca y acelga.

Además, se desarrollará la Bioferia, con la participación de emprendedores y emprendedoras locales que ofrecerán productos agroecológicos y de la economía social, en clave sostenible.

La propuesta forma parte de una política pública que articula con instituciones, comisiones vecinales y organizaciones sociales, con el propósito de promover la economía social y generar más alternativas de acceso a alimentos saludables en la ciudad.

