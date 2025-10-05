En un tambo de Colonia Merou robaron 43 vaquillas

Los caminos son con poco tránsito y hay que conocer la zona para poder moverse con camiones cargados sin quedar empantanados. El valor estimado del robo, es de 40 millones de pesos.

En la noche del miércoles y previo al ordeñe, un tambo de Colonia Merou perdió buena parte de su capital de trabajo, en lo que aparece como un operativo muy organizado por la magnitud del traslado de la hacienda. Las vaquillas, con un peso aproximado a los 200 kilogramos, esperaban ser entoradas en un par de meses.

Obviamente que la preocupación capea en la zona. Se trata de un delito montado a partir de un gran despliegue de recursos tecnológicos, logísticos y humanos. La hipótesis del productor damnificado, es que pueden haber sido trasladadas a otro tambo o directo a faena. Se calcula que se necesitan dos camiones por lo menos trasladar la carga viva robada.

Merou se ubica a 30 kilómetros de Crespo, en el antiguo camino de tierra que une la Capital Nacional de la Avicultura con Paraná. Desde hace unos años comparte jurisdicción con Eigenfeld y se trasformaron en Comuna.

Los caminos son con poco tránsito y hay que conocer la zona para poder moverse con camiones cargados sin quedar empantanados.

El valor estimado del robo, es de 40 millones de pesos.

La investigación la lleva adelante la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos. Los damnificados pidenque cualquier información para aportar es posible hacerla en el establecimiento Marjupa, o al teléfono 3434 381 828. (Fuente: Campo en Acción)

