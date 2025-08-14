El pescador Jakub Vagner capturó un bagre gigante en la República Checa

El pez, de casi 2,7 metros, le mordió la mano y el pescador tuvo que luchar para salir a la superficie.

El pescador profesional y presentador de televisión Jakub Vagner vivió una experiencia inolvidable al capturar un siluro de 2,68 metros de largo en el embalse de Vranov, al sur de Praga. Lo que comenzó como una exitosa jornada de pesca se convirtió en un dramático rescate, tras el cual el pez fue liberado.

Según relató el propio Vagner en sus redes sociales, la batalla con el siluro se extendió durante casi una hora. Sin embargo, lo más peligroso ocurrió una vez que el pez estaba fuera del agua. Mientras le retiraba los anzuelos, el animal se revolvió, le mordió la mano y escapó bajo el bote. Vagner se lanzó al agua y logró alcanzar al pez, que lo sujetó con su mandíbula. Gracias a esto, el pescador pudo ascender a la orilla, donde lo esperaban sus amigos.

«Fue la batalla más dura que he tenido con un siluro en la República Checa», contó Vagner. «Buena experiencia, pero no para repetir. Podría haber resultado diferente», concluyó.