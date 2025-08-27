Docente de Victoria, imputada tras ser filmada robando a sus alumnas

Un video grabado con un celular oculto por las propias estudiantes se usó como prueba en la denuncia.

Una docente del Profesorado de Ciencias de la Educación, que se dicta en la Escuela Normal de la ciudad de Victoria, fue denunciada y filmada por sus propias alumnas por el robo de pertenencias. El video, capturado con un teléfono oculto, muestra a la profesora revisando las carteras de las estudiantes en el aula.

El comisario Martín Tello, jefe de Policía de Victoria, confirmó que las jóvenes venían notando la falta de dinero desde hace meses. Fue esta sospecha la que las llevó a grabar, y al revisar las imágenes, se percataron de que era su propia profesora quien realizaba los robos.

Tras la grabación, dos estudiantes constataron la sustracción de dinero —una por 1.000 pesos y otra por 2.000 pesos— y radicaron la denuncia esa misma noche. Según los relatos de los alumnos, la docente aprovechaba los recreos para cometer los robos, e incluso enviaba a los estudiantes que se quedaban en el aula con alguna excusa a la Secretaría para quedarse a solas.

La filmación fue secuestrada y la causa quedó a cargo del fiscal Jorge Gamal Taleb. Fuentes judiciales indicaron que la mujer fue imputada y será indagada en las próximas horas. Por su parte, la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” emitió un comunicado en el que asegura que se adoptaron “de manera inmediata las intervenciones y medidas pertinentes”, calificando el hecho como “aislado” y ajeno a la labor de los demás profesores de la institución.