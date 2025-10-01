Anuncian varios días estables pero el domingo llegarían las lluvias

Al menos hasta el viernes el sol y aire seco prevalecerán y las temperaturas aumentarán. Sin embargo, el fin de semana volverá la inestabilidad y las lluvias para terminar el domingo.

Facebook Twitter WhatsApp

Desde este miércoles y hasta el viernes, gran parte del territorio argentino experimentará condiciones de estabilidad gracias al ingreso de aire más seco. Así lo informó el meteorólogo Leonardo De Benedictis, quien destacó que no se esperaban precipitaciones en ese período.

“Entre miércoles y viernes se espera la influencia de una masa de aire más seca, lo que garantizará condiciones de estabilidad en la mayor parte del territorio nacional. No se prevén precipitaciones en este período, lo que dará una tregua luego de jornadas con gran actividad atmosférica”, explicó.

La única excepción se mantuvo en la Patagonia, donde sigue vigente una alerta meteorológica por vientos intensos. En el norte de Santa Cruz, las ráfagas superaron los 90 km/h y en algunos sectores alcanzaron los 100 km/h. “Esta situación ya viene afectando la zona desde ayer y mantendrá complicaciones para la actividad cotidiana”, señaló el especialista.

Aumento progresivo de temperaturas

En el resto del país, la circulación del viento norte comenzó a dominar, favoreciendo un incremento gradual de las temperaturas. Según De Benedictis, los valores previstos para el cierre de la semana fueron similares a los de fines de primavera o incluso comienzos de verano.

En Entre Ríos, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este miércoles una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 25, con cielo parcialmente nublado. Para jueves y viernes se mantendrían condiciones similares, mientras que el sábado la máxima superaría los 30 grados, antes de un cambio en las condiciones hacia el domingo.

Regreso de la inestabilidad

El pronóstico indica que la estabilidad será transitoria. Un nuevo frente frío avanzará el fin de semana, generando precipitaciones en el centro del país.

“El sábado, La Pampa y la provincia de Buenos Aires serán las primeras en registrar lluvias y tormentas”, señaló De Benedictis. Y agregó: “Para el domingo, la inestabilidad se extenderá hacia Santa Fe, Entre Ríos y el sudeste de Córdoba, zonas que se proyectan como las más afectadas. Los acumulados más significativos se prevén entre Buenos Aires y Entre Ríos, con valores que podrían ubicarse en el rango de 30 a 40 milímetros”.

De esta manera, el panorama climático muestra una breve tregua de estabilidad en el país, con aumento de temperaturas hacia el fin de semana y la reaparición de las lluvias en el centro del territorio. Las zonas más comprometidas serían Buenos Aires y Entre Ríos, donde se esperan acumulados importantes.