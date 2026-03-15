Aftosa y brucelosis: Federación Agraria advierte sobre las consecuencias en el cambio de vacunación

La fialial entrerriana de la entidad se reunió en Villaguay para analizar los cambios impuestos por el Senasa y alertaron que hay peligro del regreso de la enfermedad y el cierre total de los mercados externos, como en la década del ´90. También hablaron sobre influenza aviar y sequía en el sur.

Facebook Twitter WhatsApp

Reunidos en Villaguay este viernes 13 de marzo, delegados de la Federación Agraria Argentina (FAA) de toda la provincia de Entre Ríos definieron expresar su total rechazo al cambio en el sistema de vacunación antiaftosa y antibrucélica aprobado por el SENASA a través de la Resolución Nº 201/2026.

Nota relacionada: El Gobierno autorizó a los productores a contratar veterinarios privados para la vacunación antiaftosa

Los presentes indicaron que esta situación ya fue recorrida por la ganadería nacional cuando, en la década del 90, se dejó de vacunar, con las consecuencias por todos conocidas: el regreso de la enfermedad y el cierre total de los mercados externos.

En momentos en que la ganadería comienza a transitar una senda de buenas expectativas, con valores históricos del ganado, estas medidas parecen atender más a caprichos de un grupito de funcionarios, que a un análisis técnico y de riesgo que esta medida podría acarrear para nuestra ganadería nacional.

Influenza aviar

Por otra parte, también se analizó el impacto negativo de la influenza aviar en nuestro país y sus consecuencias en la avicultura entrerriana, con el cierre de mercados y el impacto en los valores del huevo y del pollo.

Sequía en el sur

Durante el encuentro también se abordó la grave situación que atraviesan los departamentos del sur de la provincia, especialmente Gualeguaychú, debido al impacto de la sequía que afecta a la zona desde hace semanas y por la cual ya en los primeros días de febrero se había solicitado la declaración de emergencia.

Además, se analizaron las realidades que atraviesan los productores forestales del Delta, citricultores, arroceros, tamberos y la situación general de la agricultura.

Del archivo: Lumilagro frenó su producción tras 83 años y comenzó a importar desde China