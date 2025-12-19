Toritos Hereford: presentan el primer estudio que vincula eficiencia y producción

El estudio, resultado de un convenio entre Hereford Argentina y el INTA, se convierte en un hito para la ganadería nacional porque aporta información concreta para orientar la selección de reproductores superiores y su relación con el ambiente. El ensayo se realizó sobre más de 70 toritos de nueve cabañas.

Facebook Twitter WhatsApp

Un equipo de investigación de Producción y Nutrición Animal del INTA Cesáreo Naredo, Buenos Aires, dio a conocer los resultados de la Prueba de Consumo Residual de la Asociación de Criadores de Hereford 2024-2025. Se trata del primer estudio nacional que clasifica toritos Hereford por eficiencia alimenticia. Además, mide diferencias individuales en producción de carne y la emisión asociadas al proceso digestivo.

“La integración de ambos criterios convierte este estudio en un hito para la ganadería argentina”, aseguró José Arroquy —investigador del INTA Cesáreo Naredo y Conicet—, quien detalló: “Con datos propios y medidos en condiciones controladas, logramos mostrar que existen toritos que se destacan simultáneamente por su eficiencia y por su desempeño en este tipo de producción”.

Según explicó, “es una combinación muy valiosa porque aporta información concreta para orientar la selección de reproductores superiores”.

Los estudios realizados sobre más de 70 toritos de las principales cabañas Hereford del país permitieron medir el consumo de alimento, a ganancia diaria de peso, la conversión y el índice de consumo residual (RFI), una herramienta clave para identificar animales que logran más con menos.

Las diferencias encontradas fueron contundentes: entre el toro más eficiente y el menos eficiente hubo 1,85 kilos diarios de diferencia en consumo, pese a lograr niveles equivalentes de producción.

“Las mediciones mostraron contrastes muy marcados entre individuos”, señaló María Coria —investigadora del INTA Cesáreo Naredo y responsable técnica del estudio—. “Cuando un torito con consumo residual negativo produce igual o más que otro que necesita una mayor ingesta, estamos frente a un reproductor con un valor diferencial para cualquier planteo ganadero”.

En promedio, los animales ganaron 86,5 kilos durante la prueba, con picos de 112,5 kilos en los mejores ejemplares. La conversión alimenticia osciló entre 4,94 y 9,76 kilos de materia seca por kilo ganado, una amplitud que confirma la importancia de disponer mediciones precisas para orientar la selección genética.

Este estudio tiene como marco el convenio firmado en 2024 entre Hereford Argentina y el INTA para mejorar la productividad a partir de mostrar, recopilar datos y medir la cadena ganadera. Impulsado por el Centro Regional Buenos Aires Sur y el Programa Carnes y Fibras Animales del INTA, este trabajo identifica oportunidades y nuevos conocimientos de la investigación de frontera para promover sistemas de producción.

Interpretar los datos en la producción

Sumado al consumo residual, el equipo de investigación del INTA midió, por primera vez, diferencias individuales en la producción de gas asociado al proceso fermentativo característico de los bovinos. Hereford es la primera raza del país en evaluar este parámetro relacionado con el ambiente.

Se identificaron animales que combinan bajo consumo residual —menos gasto en alimentación— con mayores ganancias de peso individual, rasgos que comienzan a ganar relevancia en los programas de evaluación modernos.

“Lo interesante es que aparecen toritos que son más eficientes en el uso del alimento y que producen significativamente menos gas”, afirmó Arroquy, al tiempo que reconoció que “la superioridad en eficiencia es una oportunidad para fortalecer los criterios de selección”.

Por su parte, Coria enfatizó la relevancia de esta novedad técnica: “Por primera vez podemos mirar ambas características en conjunto. Eso les da a las cabañas una herramienta inmediata para diferenciar individuos y proyectar avances en sus rodeos”.

Un trabajo que será faro para los próximos años

El estudio obtuvo sus primeros resultados y avanza hacia nuevos desafíos: procesar los datos de toritos evaluados en 2024-2025 para ampliar la base y comparar resultados entre años. “Necesitamos seguir sumando individuos y líneas genéticas”, apuntó Arroquy. Es que, según explicó, “cuantos más datos tengamos, mayor será la precisión y el poder de selección”.

Para Coria, la clave del logro está en la construcción de conocimiento acumulable: “Lo valioso es que este es un camino que recién empieza. Cada nueva prueba aporta información que permite mejorar la genética desde la base, con criterios modernos y comprobados”.

El trabajo se desarrolló con comederos automáticos, de registro individual, análisis detallados y la participación de distintas unidades del INTA. “Este tipo de evaluaciones son parte de la identidad del INTA: medir, comprobar y generar información útil para el productor”, resumió Arroquy, para quien la eficiencia, las mediciones con rigor y basadas en comparaciones reales entre individuos son un pilar concreto para el futuro de la cadena cárnica.