Se realizará una capacitación gratuita para emprendedores en General Ramírez

La Municipalidad de General Ramírez, a anunciado una nueva oportunidad de formación dirigida a emprendedores de la ciudad. Se trata de una capacitación enfocada en mejorar las técnicas de venta y la conexión con el cliente. Bajo el título “Ventas con propósito: estrategia, conexión y resultados
La actividad se llevará a cabo el próximo lunes 20 de octubre, a las 20:00, en el Salón de los Escudos del Honorable Consejo Deliberante.
La capacitación estará a cargo del Licenciado en Administración de Empresas y Emprendedurismo, Roberto Zubizarreta.(Informe Litoral)
