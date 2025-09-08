Javier Milei encabeza una doble reunión de Gabinete tras el resultado electoral en Buenos Aires

El Presidente convocó a los ministros para analizar el revés en los comicios legislativos y redefinir la estrategia de cara a las elecciones nacionales de octubre.

El presidente Javier Milei convocó a sus ministros a una doble reunión de Gabinete en la Casa Rosada, a solo unas horas de conocer los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo sufrió un duro revés. Los encuentros, pautados para las 9:30 y 16:30 horas, tienen como objetivo una «profunda revisión y autocrítica» sobre la estrategia de gestión y política, según fuentes del Gobierno.

La primera reunión de la jornada contó con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y ministros como Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), y Sandra Pettovello (Capital Humano), entre otros. La única ausencia notable fue la del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encontraba reunido con su equipo para monitorear la situación financiera.

El resultado en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo obtuvo una victoria contundente, representa un «duro golpe» para La Libertad Avanza, que esperaba que estos comicios sirvieran como un termómetro social favorable.

Tras la derrota, el presidente Milei reconoció públicamente los errores políticos en un discurso en el búnker de La Plata. “Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”, afirmó.

A pesar de los resultados adversos, el mandatario aseguró que el rumbo de la gestión no se modificará, sino que se «redoblará». “Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad”, enfatizó. La prioridad del Gobierno es ahora «corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado» y trabajar de cara a las elecciones nacionales de octubre, que son clave para obtener mayor representación en el Congreso.(Con información de Infobae)