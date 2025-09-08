El Gobierno vuelve a postergar la actualización del impuesto a los combustibles

La medida limita los aumentos en naftas y gasoil, generando una pérdida fiscal de casi US$1.800 millones en lo que va del año.

El Gobierno argentino decidió postergar nuevamente la actualización completa de los impuestos a los combustibles, con el objetivo de evitar un mayor impacto en la inflación. La medida, publicada a fines de agosto a través del Decreto 617, mantiene un esquema de subas parciales que se viene aplicando desde principios de año, lo que limita el alza de precios en los surtidores.

La normativa establece que los tributos sobre las naftas y el gasoil deben ajustarse trimestralmente según la variación del Índice de Precios Minoristas. Sin embargo, en esta ocasión, el Ejecutivo optó por una aplicación parcial de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (CO2).

Impacto en precios y recaudación

Con la última actualización, los tributos sobre las naftas se incrementaron en $11,2 por litro, lo que representa un aumento de alrededor del 0,75% en el precio final. En el caso del gasoil, la suba fue de $9,6 por litro, con un alza de entre 0,75% y 1% en el surtidor.

La decisión de aplicar un ajuste parcial generó un importante atraso acumulado. Según un informe de la consultora Economía y Energía, dirigida por el economista Nicolás Arceo, el ICL sobre las naftas debería ubicarse en $507 por litro, pero quedó en $278. En el gasoil, debería promediar $328, pero se limitó a $208.

Este atraso se traduce en una significativa pérdida fiscal. El estudio estima que la política de actualización parcial generó una pérdida de recaudación de US$1.786 millones en los primeros nueve meses de 2025 y advierte que la postergación de septiembre implicará una pérdida adicional de US$177 millones solo en este mes.

Según Arceo, el Gobierno ha tomado una «decisión política de privilegiar la contención de la inflación» a expensas de la recaudación fiscal, a pesar de que los precios internacionales del petróleo y los combustibles han mostrado una caída en los últimos 12 meses. Se estima que el atraso en la actualización de este impuesto equivale a casi la mitad de los subsidios al sector energético del año 2025.(Con información de Clarín)