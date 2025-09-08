Sin clases en las escuelas entrerrianas por el Día del Maestro

El Consejo General de Educación dispuso el cierre de los establecimientos para conmemorar el aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento.

Facebook Twitter WhatsApp

Este jueves 11 de septiembre, las escuelas de la provincia de Entre Ríos permanecerán cerradas por la celebración del Día del Maestro, una fecha que conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. La medida está establecida en el Calendario Escolar 2025, aprobado por la Resolución 4.240 del Consejo General de Educación (CGE).

La disposición indica que el 11 de septiembre es uno de los días de receso escolar, por lo cual no habrá actividad académica en toda la provincia. La decisión busca honrar la figura de Sarmiento y reconocer la labor de todos los educadores.

Por otro lado, el próximo receso escolar en el calendario está fijado para el 21 de septiembre, Día del Estudiante. Dado que este año la fecha cae en domingo, se espera que los festejos se trasladen a las aulas el lunes 22.