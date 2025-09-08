La Selección argentina viaja a Ecuador con varias bajas para el último partido de Eliminatorias

Scaloni busca alternativas en defensa y ataque ante la ausencia de figuras clave como Lionel Messi y Cuti Romero.

La Selección argentina se prepara para su último compromiso en las Eliminatorias del Mundial 2026, enfrentando a Ecuador con el boleto a la Copa del Mundo ya asegurado. El equipo se entrenó este domingo en el predio de la AFA con el foco en la fluidez del juego colectivo y la definición, a pesar de las ausencias confirmadas de Lionel Messi y Cristian «Cuti» Romero.

La práctica, que incluyó circuitos técnicos y trabajos defensivos y ofensivos, fue la penúltima antes del viaje. Este lunes, el director técnico Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa y dirigirá la práctica final antes de que el plantel parta hacia Quito.

Ante la baja de Messi por descanso y la suspensión de Cuti Romero por acumulación de tarjetas amarillas, Scaloni se ve obligado a realizar cambios en el once inicial. Los principales candidatos a ocupar estos lugares son Leonardo Balerdi en la zaga central y Lautaro Martínez en el ataque.

Además, se espera el regreso de Alexis Mac Allister, quien superó una molestia muscular y podría volver al mediocampo titular. El futbolista se perdió el último encuentro ante Venezuela por un retraso en su vuelo de regreso a Argentina, pero ahora tiene grandes chances de ser de la partida.

El resto del equipo se mantendría, con la duda en el mediocampo ofensivo entre Thiago Almada, Nico Paz y Franco Mastantuono, quienes compiten por un lugar en el once inicial.

La posible formación de Argentina para el partido del martes sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.(Con información de TN)