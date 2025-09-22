El Gobierno confirmó «retenciones cero» para granos con el objetivo de impulsar el ingreso de dólares

Facebook Twitter WhatsApp

El Gobierno argentino ha anunciado una medida económica clave: la eliminación temporal de las retenciones a la exportación de granos hasta el 31 de octubre. Esta decisión, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni a través de la red social X, incluye a cultivos fundamentales como la soja, el maíz, el trigo y el girasol. El principal objetivo es estimular al sector agroexportador para que liquide sus productos y así aumentar la oferta de dólares en el mercado, lo que permitiría estabilizar la crítica situación cambiaria del país.

La resolución responde a la necesidad del Gobierno de sostener el valor del peso frente al dólar, especialmente de cara a las próximas elecciones legislativas. En las últimas semanas, el sector agroexportador había mostrado cautela, demorando la liquidación de sus ventas a la espera de mejores precios. A pesar de una mejora en el precio de la soja, los exportadores buscaban valores más altos, lo que ralentizaba la entrada de divisas.

La noticia fue bien recibida por el sector agroindustrial, aunque con cautela. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, expresó su apoyo a la eliminación de las retenciones, incluso de forma temporal, pero señaló la necesidad de conocer los detalles operativos de la medida.

La decisión de aplicar retenciones cero llega después de una resolución anterior, el Decreto 526, que ya había dispuesto una reducción en estas alícuotas. En ese esquema, las retenciones a la soja se habían reducido del 33% al 26%, y las de otros granos como el maíz y el trigo habían bajado al 9.5%.

El impacto de la medida en el precio de la soja ya se hace sentir. Un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indica que el poder de compra de la tonelada de soja ha alcanzado su máximo en un año, superando en un 27% el nivel previo a la última reducción de retenciones. La cotización de la tonelada se ha situado en alrededor de u$s300 en el mercado local, lo que ha generado una fuerte competencia entre los compradores y, en consecuencia, un aumento de los precios.

Si bien esta situación ajusta los márgenes de los exportadores, ofrece una perspectiva alentadora para la producción y, crucialmente, para el ingreso de las divisas que la economía argentina necesita en este momento decisivo.