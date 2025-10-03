Diamante: renuevan instalaciones y mejoran accesibilidad en la escuela de Educación Especial N° 15 San Francisco Javier

Se trata de una intervención prioritaria destinada a garantizar la seguridad, la accesibilidad y las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades de los estudiantes.

La institución, ubicada en las calles Intendente Airaldi y 3 de Febrero de esa localidad, presentaba fisuras estructurales, deterioro en carpinterías y problemas en la provisión de gas, lo que hacía necesaria una reparación inmediata. La inversión provincial asciende a 28.974.951 pesos, con un plazo de ejecución de 60 días corridos. La empresa a cargo de los trabajos es Leites Walter.

Los trabajos de emergencia se enfocan en varios puntos clave del edificio. En materia de accesibilidad y estructura se contempla la reparación de una grieta en el aula taller y la reconstrucción de veredas en el sector de huerta, una mejora fundamental para garantizar la accesibilidad de los estudiantes con movilidad reducida. También se reemplazarán las carpinterías de madera deterioradas por nuevas de aluminio, además de la refacción de puertas y ventanas en distintos sectores.

En relación al suministro de energía, se realizará la habilitación del servicio de gas natural, incluyendo la instalación de la conexión con todos los accesorios de regulación y medición. Esta obra es crucial, ya que actualmente el taller cocina y el comedor dependen de garrafas, lo que genera condiciones de riesgo en el interior de los locales. En paralelo, se intervendrá en el sistema eléctrico con el recambio de llaves en el tablero general y mejoras en la iluminación, asegurando mayor seguridad y eficiencia.

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, destacó la respuesta inmediata del Gobierno. «Estas intervenciones son una respuesta concreta ante problemas edilicios que presentan muchos establecimientos y son fundamentales para brindar a docentes y estudiantes espacios seguros y funcionales. Con una planificación ordenada y el uso responsable de los recursos, estamos fortaleciendo la infraestructura educativa en cada rincón de la provincia», aseguró.