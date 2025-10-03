Monotributo: escalas y cuotas actualizadas rigen desde octubre de 2025

La suba semestral, basada en el IPC, impacta en los límites de facturación y en el monto mensual a pagar por los contribuyentes. El período de recategorización está habilitado para realizar el trámite online.

La Agencia de Recaudación y Control de Argentina (ARCA) ha oficializado las nuevas escalas y cuotas del Monotributo que entran en vigencia a partir de octubre de 2025. La actualización responde a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del semestre anterior, tal como lo establece la normativa. Estos nuevos valores son cruciales para que los contribuyentes verifiquen su situación fiscal y realicen la recategorización si corresponde.

Nuevos límites de facturación anual por categoría

Las escalas del Monotributo determinan la categoría a la que pertenece cada contribuyente según su nivel de facturación anual. Los nuevos topes máximos de ingresos brutos anuales para las 11 categorías son:

Categoría Tope de Facturación Anual (Octubre 2025) A $ 8.992.597,87 B $ 13.175.201,52 C $ 18.473.166,15 D $ 22.934.610,05 E $ 26.977.793,60 F $ 33.809.379,57 G $ 40.431.835,35 H $ 61.344.853,64 I $ 68.664.410,05 J $ 78.632.948,76 K $ 94.805.682,90

Es fundamental que los monotributistas consideren la facturación de los últimos 12 meses para calcular la categoría que les corresponde y así evitar posibles sanciones o recategorizaciones de oficio.

Montos de cuotas mensuales actualizadas

Además de las escalas, ARCA también detalló los nuevos valores que los contribuyentes deberán abonar mensualmente. Las cuotas varían según la categoría y si la actividad es de prestación de servicios o venta de bienes muebles.

Categoría Servicios Venta de Bienes Muebles A $37.085,74 $ 37.085,74 B $42.216,41 $ 42.216,41 C $49.435,58 $ 48.320,22 D $63.357,80 $ 61.824,18 E $89.714,31 $ 81.070,26 F $112.906,59 $ 97.291,54 G $172.457,38 $ 118.920,05 H $391.400,62 $ 238.038,48 I $721.650,46 $ 355.672,64 J $874.069,29 $ 434.895,92 K $1.208.890,60 $ 525.732,01

El pago mensual del Monotributo vence el día 20 del mes. Los nuevos valores deberán abonarse a partir del vencimiento de la cuota correspondiente a octubre de 2025.

Recategorización: un trámite clave y con plazos fijos

El proceso de recategorización es obligatorio para quienes hayan modificado los parámetros de su categoría actual. El trámite solo se puede realizar en los meses de enero y julio de cada año.

El contribuyente debe ingresar al portal oficial del Monotributo ARCA con su CUIT y clave fiscal, y seleccionar la opción «Recategorización». Una vez dentro, se recomienda consultar las escalas vigentes antes de cargar el monto facturado en los últimos 12 meses. Si al contribuyente le corresponde una categoría superior y no realiza el trámite, existe la posibilidad de que ARCA lo recategorice de oficio.

No están obligados a recategorizarse aquellos que deban permanecer en la misma categoría o quienes hayan iniciado actividades y no hayan transcurrido más de seis meses calendario.

Para aquellos con deudas, ARCA mantiene vigente un plan de facilidades de pago que permite regularizar deudas impositivas, incluyendo cuotas del Monotributo vencidas hasta el 30 de abril de 2025. El plan requiere un pago a cuenta del 20% de la deuda y ofrece cuotas mensuales con un monto mínimo de $ 2.000.

