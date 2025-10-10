Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

Siguen en aumento las temperaturas y este viernes y sábado las máximas promediarán los 30 grados. El domingo anticipan un día inestable y con lluvias en Entre Ríos y otras provincias.

Esta primavera se caracteriza por cambios repentinos de tiempo y este fin de semana largo, que se inicia este viernes no será la excepción. Habrá dos jornadas con altas temperaturas y luego se esperan lluvias y tormentas para la provincia de Entre Ríos.

Para hoy viernes 10 de octubre, está previsto un día cálido, con temperaturas que llegarán a los 30°C en Entre Ríos, con mínimas rondando los 25°C. El día se mantendrá soleado, aunque hacia la noche se espera algo de nubosidad. El viento del norte aportará humedad, aumentando la sensación térmica.

El sábado, la temperatura ascenderá aún más, alcanzando los 32°C en algunas zonas. Sin embargo, hacia la tarde-noche, el tiempo comenzará a cambiar, con la posibilidad de tormentas aisladas. La situación se complicará con la formación de una baja presión (ciclogénesis) que se posicionará sobre Entre Ríos en la madrugada del domingo.

Ciclogénesis y lluvias intensas

A partir de la madrugada del domingo, el centro de la baja presión se ubicará sobre la provincia de Entre Ríos, intensificando el ingreso de aire húmedo desde el Atlántico hacia el Litoral y la provincia de Buenos Aires. Este fenómeno provocará lluvias intensas, especialmente en el oeste de Buenos Aires y en diversas zonas del litoral.

El modelo ECMWF prevé que las lluvias se extiendan durante toda la jornada del domingo, con acumulados de entre 60 y 130 mm en las zonas más afectadas, lo que podría agravar la situación en áreas que ya han sufrido inundaciones. En el este bonaerense, incluido el AMBA, se espera una lluvia más moderada, con acumulados entre 20 y 40 mm.

Para el sur del Litoral, los acumulados estarán entre 10 y 30 mm, mientras que en el norte del Litoral, la lluvia podría superar los 60 mm en algunas localidades.

Anuncio de tormentas

El sábado 11 de octubre, Entre Ríos se verá afectada por un sistema de baja presión que provocará tormentas fuertes en toda la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas por tormentas fuertes que incluyen la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo.

Según el pronóstico, se espera que las tormentas comiencen durante la madrugada del sábado y se intensifiquen a medida que avance el día. Las zonas más afectadas serán el centro y norte de la provincia, incluyendo ciudades como Paraná, Concordia y Villaguay.

Se anticipa que las precipitaciones acumuladas puedan superar los 50 mm en algunas áreas, lo que podría generar inundaciones repentinas y complicar las condiciones de tránsito. Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h, lo que aumenta el riesgo de caída de árboles y cables sueltos.

El SMN recomienda a la población tomar precauciones, como evitar actividades al aire libre durante el paso de las tormentas, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad, y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Se espera que las condiciones mejoren hacia la tarde del domingo, aunque las lluvias podrían persistir en algunas áreas del sur de la provincia.

Mejoras para el lunes

A medida que avance la madrugada del lunes, los vientos del sur y sudoeste comenzarán a dominar, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura. La situación meteorológica mejorará, con la gradual disipación de las lluvias y una caída en las temperaturas. Sin embargo, se recomienda estar atento a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. (Fuente: Meteored)

