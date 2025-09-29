Así es la lapicera indeleble que se usará en las elecciones de octubre

La Cámara Nacional Electoral presentó el instrumento que se utilizará junto a la boleta única de papel.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) ha presentado la lapicera indeleble que se implementará en las elecciones nacionales del 26 de octubre, un paso clave para fortalecer la transparencia y seguridad del proceso. Este instrumento será utilizado por los votantes para marcar sus opciones en la boleta única de papel.

Según detalló la CNE, la lapicera cuenta con tinta indeleble, lo que garantiza que el voto emitido no podrá ser borrado ni alterado de ninguna manera. De esta forma, se asegura la validez y permanencia del sufragio.

Seguridad y Distribución en las Mesas

La decisión de usar conjuntamente la boleta única de papel y las biromes indelebles busca incrementar la confianza ciudadana y eliminar el riesgo de manipulaciones en el conteo.

En términos logísticos, las lapiceras serán distribuidas en cada mesa electoral, llegando dentro de las cajas que recibe la autoridad designada. Este método garantiza que todos los votantes utilizarán el mismo sistema, bajo idénticas condiciones de seguridad. Cada birome será entregada por el presidente de mesa en el momento de la votación.

La medida es destacada por la CNE como un avance hacia la claridad, confiabilidad y modernización del sistema electoral argentino.