Sigue el tiempo estable con temperaturas que superan los 20 grados

El tiempo estable se afianza en el tramo final de la semana. Tanto este jueves como el viernes se presentarán con cielo despejado y sin lluvias en el centro y norte del país. En Entre Ríos, la mínima de hoy fue de 11°C y la máxima alcanzará los 23°C, con viento del sur. Para el viernes, se esperan condiciones muy similares, con temperaturas máximas que nuevamente rondarán los 23°C.
Cómo estará el fin de semana
El sábado se consolidará la estabilidad en gran parte del territorio nacional, especialmente en la región núcleo. En Entre Ríos y Santa Fe, el tiempo será estable y soleado, con viento del sector noreste y un leve ascenso en las marcas térmicas: se prevén máximas entre 18°C y 25°C, según la zona.
La situación será parecida en Buenos Aires y La Pampa, con cielo despejado a parcialmente nublado. En la región norte del país —Formosa, Corrientes y Misiones— también predominará el tiempo estable, al igual que en las provincias del NOA (Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca), donde no se esperan lluvias.
El domingo se mantendrá la estabilidad en el norte y centro del país, aunque un frente frío débil avanzará sobre el sur pampeano y Buenos Aires, aumentando la nubosidad y generando algunas precipitaciones aisladas, sin mayor impacto en Entre Ríos ni en el resto de la región núcleo.
Las temperaturas
En el litoral, las temperaturas se mantendrán agradables y con poco cambio durante el fin de semana, con máximas que oscilarán entre los 22°C y 24°C, acompañadas por viento del noreste. En Córdoba, se esperan valores similares, con registros de 20°C a 24°C.
En cambio, Buenos Aires y La Pampa presentarán un leve descenso de la temperatura, con viento soplando desde el sur.
