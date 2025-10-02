Realizarán mejoras edilicias en la residencia estudiantil de la escuela Agrotécnica de Nogoyá

Se llevará adelante una intervención en el sector residencial de la escuela Agrotécnica Nº 2 La Carola, ubicada a 8 kilómetros de la ciudad de Nogoyá, que incluirá mejoras en sanitarios y dormitorios, en beneficio de los alumnos que permanecen en el establecimiento durante la semana.

La institución, que actualmente recibe a más de 200 estudiantes, cuenta con áreas de aulas, comedor, dirección, tambo e industria, además del sector de residencia, que abarca 180 metros cuadrados y será el espacio intervenido en esta oportunidad. Allí residen 16 jóvenes de distintas localidades de la zona.

El proyecto comprende un presupuesto oficial de 38.419.213 pesos y un plazo de ejecución de 50 días corridos. En este marco, se realizó el acto de apertura de sobres, donde se presentaron tres firmas oferentes: Acosta Carlos Cristóbal Vidal, Ascúa e Hijos Construcciones y Figueroa Carlos Alberto.

«Con estas obras buscamos fortalecer la infraestructura escolar y acompañar el crecimiento de la educación técnica y agrotécnica en Entre Ríos. La intervención en la escuela Agrotécnica de Nogoyá permitirá brindar a los estudiantes que residen en la institución espacios más seguros, cómodos y adecuados para su formación», sostuvo el ministro de Planeamiento, Darío Schneider.

Los trabajos contemplan la renovación de cañerías de agua y desagües, artefactos sanitarios, pisos y revestimientos, además de la instalación de nuevos cielorrasos de PVC que mejorarán la altura y condiciones de los ambientes.

También se construirá una cabina exterior para reubicar los termotanques eléctricos, liberando el uso de las duchas; y se modernizará la instalación eléctrica con nuevo tablero seccional, disyuntor diferencial y luminarias LED. La obra prevé, asimismo, la colocación de nuevas puertas y ventanas.