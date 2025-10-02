Fatal accidente con fuga en La Paz: murió un hombre tras ser atropellado

La víctima fue embestida por el conductor de un Volkswagen Bora negro en el Acceso Sur, quien se dio a la fuga. La policía busca al responsable.

Un trágico siniestro vial se registró durante la noche de este 1 de octubre en el Acceso Sur de la ciudad de La Paz, donde un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga.

Según los testigos presentes en el lugar del hecho, el vehículo que habría embestido a la víctima fatal sería un Volkswagen Bora de color negro.

Ante la gravedad del incidente y la huida del responsable, personal policial inició una intensa búsqueda para localizar al autor del trágico suceso. Las autoridades están abocadas al análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para intentar identificar el vehículo y dar con el paradero del conductor. La investigación continúa en curso para esclarecer las circunstancias del accidente.