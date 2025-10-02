River Plate vs. Racing : hora, TV y posibles formaciones

El encuentro será hoy en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

Facebook Twitter WhatsApp

Racing y River chocan este jueves en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario. Se podrá ver por TyC Sports.

El “Millonario” viene de semanas complicadas tras la eliminación en la Copa Libertadores y de perder de local contra Deportivo Riestra; mientras que la “Academia” llega como semifinalista de América.

Además del resultado en si, el partido tiene otro componente emocional: será el primero que Maximiliano Salas jugará ante su ex equipo, tras su polémica salida en el mercado de pases de invierno por la cláusula de rescisión. La hinchada “académica” seguramente no le dará el mejor trato al delantero que supo ser tan importante en la campaña que llevó a Racing a ganar la Supercopa y la Recopa Sudamericana.

El que se quede con el clásico y el mano a mano se medirá en semifinales con Independiente Rivadavia de Mendoza. Del otro lado chocarán Belgrano y Argentinos Juniors.

Probables formaciones de Racing vs River

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo oNazareno Colombo; Facundo Mura o Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Tomás Conechny o Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Facundo Colidio o Santiago Lencina. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Racing vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.